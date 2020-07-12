مدير مشاريع حصاد المياه : ( ٤٠٠ ) مليار متر مكعب من مياه الأمطار تتوفر بالسودان

قال المهندس عمار علي مدير مشاريع حصاد المياه بوزارة الري والموارد المائية إن السودان يتمتع بموارد ومصادر مياه متعددة تؤهله للاستفادة منها في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح في حديثه أمام منتدى سودانية ٢٤ بفندق السلام روتانا حول قضايا المياه..” تداعيات ما بعد سد النهضة”، أن السودان يحوز على ٤٠٠ مليار متر مكعب من مياه الأمطار الموسمية بجانب ٥ الي ٧ مليار متر مكعب من مياه الوديان الكبيرة، مبيناً أن وزارة الري والموارد المائية قامت بإجراء تخريط للأودية في السودان وذلك لضمان الإستفادة منها وتعظيم الفائدة منها، مضيفاً أن الوزارة تخطط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل بمثابرة وإجتهاد لجعل نصيب الفرد في الريف من المياه ٢٠ لتر في اليوم وفي الحضر ٥٠ لتر وفقا لأهداف التنمية المستدامة.

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واشار عمار وفق ( سونا) الى التحديات التي تواجه عمل وزارة الري في مجال حصاد المياه والمتمثلة في تضارب القوانين والتشريعات في تحديد إختصاصات المركز والولايات بجانب المرصد الهيدرولوجي للأودية والخيران.

من جانبه أوضح مهندس مصطفى حسين مدير إدارة المشروعات بوزارة الري أن الوزارة تعمل حالياً على تأهيل مشاريع الأيلولة النيلية والتي تغطي ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق ونهر النيل والشمالية، مبينا أن هذه المشروعات تبلغ مساحتها 1.5مليون فدان ولكن المستغل منها 600 ألف فدان فضلاً عن تأهيل مشاريع الري القومية مثل الجزيرة والمناقل والسوكي وحلفا الجديدة والرهد بغرض زيادة كفاءتها للمساهمة في زيادة الإنتاج في البلاد.

كما تطرق المهندس مصطفى لمشروعات تنمية الري الفيضي وضرورة الإستفادة منها في مياه الري والشرب وأعلن إكتمال دراسات مشروعات طوكر والبركة وخور أبوحبل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )