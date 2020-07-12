فوج ثانى من العالقين بماليزيا يصل الخرطوم الاحد

التاريخ: 11-يوليو-2020
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يصل الى البلاد ظهر الأحد الفوج الثاني من المواطنين السودانيين العالقين بماليزيا وعددهم ٥٣ مواطن ومواطنة وقال المستشار د. بخيت ضحيّة القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة السودان بكوالالمبور – ماليزيا وفق (سونا) إن الفوج الثاني سيغادر ماليزيا مساء اليوم السبت ويتوقع وصولهم إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الساعة ١ ظهرًا على متن الخطوط الاماراتية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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