الخرطوم تشكو تعطل إشارات المرور

التاريخ: 11-يوليو-2020
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قال مدير المرور بولاية الخرطوم ان تعطل الاشارات المرورية يؤدي الى إرهاق رجال المرور ويخلق الاختناقات المرورية مطالبا بضرورة مواكبة التطور باستخدام الطاقة الشمسية في انارة الطرق وتشغيل الاشارات الضوئية مشيرا خلال اجتماع مشترك بامانة حكومة الولاية بشأن انظمة المرور الى ان ادارته تمتلك غرفة تحكم متطورة تضع كل الشوارع تحت الرقابة مطالبا بضرورة تفعيل القوانين التي تحد من الحوادث والمخالفات المرورية.
مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات حاتم أبو قرون أكد ان وزارته تعمل بتنسيق كبير مع ادارة المرور وقال نسعى لتطوير هندسة المرور لمواكبة التطور الذي يحدث باستمرار مع أهمية التوسع في انظمة الاشارات الذكية التي تتحكم في معالجة الاختناقات المرورية وتطرق الى التفاهمات التي تمت مع احدى الشركات الايطالية لادخال الطاقة الشمسية في انارة الطرق وتشغيل الاشارات المرورية
الى ذلك اعلن أمين عام حكومة الولاية الطيب الشيخ وفق صحيفة ( أخر لحظة ) عن تكوين لجنة مشتركة بين وزارة البنى التحتية وادارة مرور الخرطوم لاعداد رؤية مشتركة لتطوير أنظمة المرور بالولاية وتعهد بتوفير التمويل المطلوب للتطوير .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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