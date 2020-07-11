داليا الياس تقول “الروووب” و تعتزم مغادرة السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشرت الشاعرة السودانية داليا الياس عبر صفحتها ب”فيس بوك” منشوراً عبر عن اعتزام الشاعرة مغادرة السودان. حيث نشرت داليا “واقعة فى عرضكم… شوفوا لى عقد عمل فى الخليج إن شاء الله جليسة أطفال. أو وقعوا لى رصة اللجوء إن شاء الله بالسنبك ممكن برضو نعرس (محمد) لى عجوز أوروبية شمطاء تكنز الدولارات #قلنا_الروووب” و ناشدت الياس متابعيها و أصدقائها المقيمين و من فتحت لهم الغربة أبوابها مساعدتها على المغادرة

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