هجوم عنيف من قطر على الإمارات بعد فضيحة تقرير “فوكس نيوز”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن أحمد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، هجوما عنيفا على الإمارات وحكامها في معرض رده على محاولة الإمارات تبرير موقفها من إفشال المصالحة الخليجية والذي فضحه تقرير لـ”فوكس نيوز” أثار جدلا واسعا.

وفي رده على تصريح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية “أنور قرقاش” المبرر لعرقلة الإمارات للصلح، قال “الرميحي”:”الاجراءات الذي اتخذها الرباعي الغادر: هي المساس بالاعراض اخراج اهل قطر من فنادق مكة ومنعهم من زيارة بيت الله الحرام والتجسس والفبركات وقانون منع التعاطف”

وتابع في هجوم حاد بتغريدته التي رصدتها (وطن):”لن يطهركم التاريخ من نجاسة قراراتكم”

وكان التقرير الذي نشرته شبكة “فوكس نيوز” الأميركية عن عرقلة الإمارات اتفاقاً تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بوساطة أميركية لحل الأزمة الخليجية، دفع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش للتعليق عليه وتبرير ما جاء فيه.

وقال “قرقاش” في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن”:”موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، نحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها”.

وتابع: “في هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة”.

وأوضحت فوكس نيوز الأميركية أن الاتفاق على إنهاء حصار قطر بدأ الأسبوع الماضي في متناول اليد بعد سلسلة من المناقشات والاجتماعات التي شارك فيها مسؤولون كبار في السعودية وقطر والولايات المتحدة والإمارات.

وأشارت إلى أنها علمت أن الامارات غيرت موقفها في اللحظة الأخيرة، وطلبت من السعودية وقف الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة لحل الأزمة.