أنغيلا ميركل: لا يمكن السيطرة على كورونا دون تضامن عالمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مساء اليوم السبت، إنه لا يمكن السيطرة على أزمة جائحة كورونا إلا من خلال التضامن والتعاون على المستوى الدولي.
وذكرت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، أنه عندما نجد ردا عالميا على هذا التهديد العالمي فحسب، سيكون لدينا فرصة للسيطرة على الجوائح، الآن ومسقبلا.
ونقلت وكالة “دويتش فيله” الألمانية، مساء اليوم السبت، عن ميركل أن حكومتها تدعم من أجل ذلك الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا، مضيفة أن بلادها تشارك في “برامج المنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.
وأشارت المستشارة الألمانية إلى المساعدة التي تقدمها بلادها عبر طرق متنوعة في مجالي الصحة والبحث العلمي، من أجل تحقيق توزيع عالمي وعادل للقاحات والأدوية وأدوات التشخيص.
وتابعت ميركل إنها ترى “رغبة كبيرة في العديد من البلدان لمواجهة هذه التحديات على نحو مشترك”، مضيفة أن هذا يجعلها متفائلة.
سبوتنيك
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