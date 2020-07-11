صحة الخرطوم : ملتزمون بتأهيل المركز الصحية لتوفير الخدمات العلاجية للمواطن

التاريخ: 11-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم التزامها بتأهيل المراكز الصحية وتطويرها لضمان توفير الخدمات العلاجية للمواطنين وأشاد الدكتور حمدان مصطفى حمدان خلال تدشين العمل بمركز الشهيد عثمان القوني بمنطقة سوبا اللعوتة بجهود المواطنين ولجان المقاومة لدورهم الفاعل فى انجاح العمل الصحي. وطالب ممثل لجان المقاومة بسوبا المهندس الطبي احمد محمد بترفيع المركز الى مركز مرجعي بدلا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية (10حزم). Advertisements واشار وفق ( سونا) الى الكثافة السكانية بالمنطقة مؤكدا على ضرورة تزويده بالاختصاصيين والموجات الصوتية بجانب انشاء صيدلية شعبية. وتم خلال التدشين تنظيم يوم علاجي مجاني بمشاركة اختصاصيين وأطباء بصريات متطوعين بحضور أسرة الشهيد عثمان القوني الذي أطلق اسمه على المركز تخليدا لذكراه . ومن جهتها اكدت المدير الطبي للمركز د. هناء عبدالله ان المركز وبالتنسيق مع لجان المقاومة رفع قائمة بكافة الاحتياجات الضرورية للمركز الى وزارة الصحة لضمان قيام المركز بدوره في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين واهمها توفير عربة اسعاف ومركز كول سنتر لربط المراكز الثلاث مع بعضها لتسهيل العمل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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