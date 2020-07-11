منبر سونا يستضيف مدير شركة المواصلات العامة غداً

التاريخ: 11-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements يستضيف منبر وكالة السودان للأنباء، السيد محمد ضياء الدين المدير العام لشركة المواصلات العامة بولاية الخرطوم في السابعة مساء غد الأحد للحديث حول شركة المواصلات وخطة التشغيل الجديدة. ويتحدث أيضاً ، باشمهندس هشام أبوزيد مدير إدارة الحركة والتشغيل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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