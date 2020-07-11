إدارة الطاقة والتعدين تصدر ضوابط جديدة لمنح تصاديق الوقود

أصدرت وزارة الطاقة والتعدين بالتعاون مع ولاية الخرطوم ضوابط جديدة لمنح تصاديق صرف الوقود لقطاع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والهيئات العامة والدبلوماسية والمنظمات والقطاعات الصحية والزراعية والصناعية والخدمات العامة والوحدات السكنية، وتمكن هذه الضوابط من حوسبة ومعرفة الاستهلاك الفعلي وبناء قاعدة بيانات حقيقة وموثوقة حول أنشطة القطاعات وتحديد الحوجة الفعلية بشكل علمي ومدروس مما يساعد على تحديد الكميات المصدق بصرفها والمحطات المصروف منها وتطبق هذه الضوابط على جميع القطاعات التي تحتاج إلى تصاديق الوقود ماعدا قطاع النقل العام والخاص الذي يتم الصرف له عبر الكروت الذكية.

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وعلى المؤسسات والقطاعات إتباع الإجراءات الموضحة للحصول على تصاديق الوقود، وكل من يقدم أو يدلي بمعلومات أو بيانات كاذبة قاصداً بذلك التضليل والاحتيال للحصول على تصديق وقود يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة تحت طائلة القانون الجنائي لسنة 1991م.

وبحسب صحيفة السوداني، سوف يبدأ العمل بها من يوم الأحد الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٠م بمكاتب النقل والبترول بمحليات ولاية الخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)