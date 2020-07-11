بدء صيانة الطرق وفتح المصارف وإزالة الأنقاض بمدنى

بدأت اليوم أعمال الصيانة والتأهيل فى عدد من الطرق الداخلية بمدينة مدني وذلك ضمن الإستعدادات لطوارئ الخريف، حيث وقف دكتور نجم الدين الأمين مدير عام وزارة التخطيط العمراني على إنطلاقة العمل بطريق حديقة وقيع الله بوسط سوق مدني يرافقه عدد من مدراء الإدارات بهيئة الطرق والجسور.

وأعلن نجم الدين في تصريح بحسب (سونا)، أن خطتهم تستهدف صيانة عدد من الطرق المتأثرة بالأمطار وفتح المصارف وإزالة الأنقاض وردم الحفر وإنفاذ البرامج الإسعافية في الطرق والكباري والمصارف بالتنسيق مع المحليات مثمناً الإهتمام الكبير والمتعاظم من والي الجزيرة بأعمال الخريف.

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وأشاد بمجهودات منسوبي هيئة الطرق والجسور لمجابهة طوارئ الخريف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)