إدارة الطاقة والتعدين تصدر ضوابط جديدة لمنح تصاديق الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اصدرت وزارة الطاقة والتعدين بالتعاون مع ولاية الخرطوم، ضوابط جديدة لمنح تصاديق صرف الوقود لقطاع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والهيئات العامة والدبلوماسية والمنظمات والقطاعات الصحية والزراعية والصناعية والخدمات العامة والوحدات السكنية، وتمكن هذه الضوابط من حوسبة ومعرفة الاستهلاك الفعلي وبناء قاعدة بيانات حقيقة وموثوقة حول انشطة القطاعات وتحديد الحوجة الفعلية بشكل علمي ومدروس مما يساعد على تحديد الكميات المصدق بصرفها والمحطات المصروف منها وتطبق هذه الضوابط على جميع القطاعات التي تحتاج إلى تصاديق الوقود ماعدا قطاع النقل العام والخاص الذي يتم الصرف له عبر الكروت الذكية.

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