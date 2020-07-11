مصر تكشف آخر تطورات مفاوضات “سد النهضة” وترفض “طلبا إثيوبيا غريبا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الري المصرية، أن “القاهرة لا تزال على موقفها في ملف سد النهضة وما حدث ما هو إلا صياغة مختلفة جديدة متعلقة ببعض النقاط الفنية”.

وقال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، إن “إثيوبيا قالت إنها سوف تدرس الاقتراحات المصرية وسوف ترد في الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة”، مشيرا إلى أن “الاجتماع الأخير من المفاوضات سيكون الأحد القادم طبقا للجدول الزمني للمفاوضات”.

وأوضح أن “يوم الاثنين القادم موعد عرض كل دولة لطرحها حول قضية ملف سد النهضة للاتحاد الافريقي”، مؤكدا أن “هناك اجتماع ثنائي وهذا الاجتماع سوف يكون بين المفوضين والمراقبين لاجتماعات سد النهضة وسوف يجلسون مع السودان وإثيوبيا”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن “إثيوبيا ليس لها أي حق في أن تبدأ في ملء سد النهضة طبقا لاتفاقية إعلان المبادئ 2015 التي وقعت عليها”، موضحا أن “البند رقم 5 في اتفاقية إعلان المبادئ 2015 يفيد أنه لا يتم البدء في ملء سد النهضة إلا بالتوافق بين الدول الثلاث”.

وقال إن “التصريحات الإثيوبية الخاصة بأنهم لن يضروا مصر، يجب أن تحول إلى اتفاق، وليس كلاما لدغدغة المشاعر”، لافتا إلى أن “ما تراه إثيوبيا ومتمسكة به أنهم أحرار في إدارة النيل الأزرق، ولا يعترفوا بحقوق لأي طرف أخر”.

وكانت مصر، أعلنت عن تفاجئها باقتراح إثيوبي وصفته بالغريب مفاده تأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.