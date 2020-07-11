مسؤول إثيوبي بارز يكشف “خطأ” مصر بعد دعوة لتبديد المخاوف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، اليمايهو تيغينو، أنه “لم يكن على مصر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بموضوع سد النهضة”، مشيرا إلى أن “المباحثات حول هذه القضية مستمرة”.

موسكو – سبوتنيك. وقال السفير الإثيوبي، في تصريحات عبر قناة “روسيا 24”: “لقد قمنا بدعوة خبراء دوليين من السودان ومصر للاطلاع على وثائق البناء من أجل تبديد المخاوف. للأسف، توجه المصريون لمجلس الأمن الدولي، وهذا لم يكن ضروريا، وكان خطأ، لأن هذا مشروع بناء، وليس قضية أمنية تتعلق بسلطات مجلس الأمن “.

وتابع: “إن بحث هذه المسألة والقرارات التي تخصها يجب أن تبقى بيننا كثلاث دول، وبعد إشراك مجلس الأمن الدولي في هذه القضية المسألة تبقى مفتوحة، والمباحثات مستمرة، ونحن نعول على أنها ستكون مثمرة، وستكون كذلك في حال تم اتخاذ جميع التفاصيل بعين الاعتبار”.

وأكد السفير الإثيوبي لدى موسكو أن “الهدف من بناء هذا السد هو توليد الطاقة الكهربائية وليس ري الحقول، وأن المياه ستعود إلى نهر النيل بعد مرورها بالمولدات”.