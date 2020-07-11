وزير مصري يتوقع “صداما حتميا” مع إثيوبيا حال عدم حل أزمة “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
توقع وزير الخارجية المصري السابق، نبيل فهمي، اليوم السبت، “صداماً حتمياً بين مصر وإثيوبيا في حال عدم حل أزمة “سد النهضة”.
وقال فهمي، في مقابلة مع قناة “العربية”: “نريد آلية فض منازعات بشأن أزمة سد النهضة”، مؤكدا أن “هناك فرصة لحل أزمة السد الإثيوبي بين الدول الثلاث”.
وكانت مصر، أعلنت عن تفاجئها باقتراح إثيوبي مفاده تأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.
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