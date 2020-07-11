إكتمال وصول 4 آلاف عالق من الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إكتمل وصول جميع العالقين في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين السودانيين ؛بوصول آخر فوج يوم أمس الأول على رحلة شركة بدر للطيران؛ والتي حملت 140 راكبا. وكان في استقبالهم معالي الدكتورة عائشة موسى عضو مجلس السيادة ؛ واكتمل بذلك وصول أكثر من 4000 مواطن سوداني لم يتمكنوا من مغادرة دولة الإمارات بسبب الإجراءات الاحترازية لفايروس كوفيد 19. وتقدم سعادة محمد أمين عبدالله الكارب سفير السودان لدي الإمارات بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ على رعايتها الكاملة لهؤلاء العالقين ؛ بما في ذلك ترتيب أمر معيشتهم وسكنهم وإجراءاتهم الهجرية والصحية ؛والتنسيق المتميز مع السلطات في البلدين؛ وقنصليتي السودان في كل من دبي وأبوظبي؛ لترتيب عودتهم بسلام لأرض الوطن. وتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» ؛على توجيهات سموها بتوفير السكن والإقامة طوال فترة الحجر الصحي ؛كما تكفلت سموها بسفر آخر فوج من العالقين. وقال الكارب إن هذه اللوحة الإنسانية الكبيرة عكست بوضوح مدي الحب والتقدير من جانب الشعب الإماراتي للشعب السوداني؛ الذي يبادل دولة الامارات وقيادتها وشعبها الشقيق الود العميق. وشكر الحكومة السودانية وكافة الجهات المختصة بأمر العالقين؛ على الدعم والمساندة وتذليل كل العقبات وتوفير الأجواء الإيجابية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم؛ وخص بالشكر إبراهيم عدلان مدير الطيران المدني. كما أعرب عن شكره لشركة طيران بدر؛ وشركة طيران الإمارات ؛وشركات الطيران الأخرى ؛و لمكين تيراب الامين العام لجهاز شؤون المغتربين علي الدعم والمساندة ؛والجالية السودانية بالإمارات الذي كان في استقبال الوفد الآخير. وأعرب عن الامتنان الخاص لمسئولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ وسعادة حمد محمد الجنيبي سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالخرطوم ؛الذي قدم المساندة الكبيرة لعمليات عودة العالقين.