إعتصام نيرتتي: منسوبي النِظام يتربصون بإعتصامنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت لجنة إعتصام مواطني “نيرتتي” بولاية وسط دارفور،رفضها تضمين مطالب الرُحل ضِمن المطالب التي تقدمت بها للوفد الحِكومي.

وأكدت بأن توصيف الإعتصام بأنه إعتصام عُنصري،حديث يردده منسوبي النِظام البائد.

ويعتصم لليوم ال”11″ مواطني مدينة “نيرتتي” حاضرة محلية غرب جبل مرّة، بولاية وسط دارفور، ويُنادي المعتصمين بإقالة اللجنة الأمنية في المحلية، وإقالة المدير التنفيذي لمحلية غرب جبل مرّة، فضلاً عن نزع سلاح المِليشيات وتأمين الموسم الزراعي.

وقال عضو اللجنة الأمنية لإعتصام “نيرتتي” سليمان جنقا أن الحديث عن رفضهم تضمين مطالب الرُحل حديث عار من الصحة يردده منسوبي النِظام البائد، مشيراً إلى أن منسوبي النِظام يتربصون بالإعتصام ويصورونه بأنه إعتصام عُنصري مبيناً أن تِلك الأحاديث القصد منها ضرب الإعتصام.

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وفي الأثناء قال الناشط في الإعتصام مصطفى يوسف ل”صوت الهامش” أن هُناك جِهات عِدة محسوبة للنظام البائد، تُطلق الإشاعات تجاه الإعتصام،بغرض تفكيكه.

مبيناً أن مليشيات جعفر عبدالحكم ماتزال تشكِل تهديداََ للأمن في المنطقة بجانب مليشيات أخرى سيطرت على مزارع وبساتين المواطنين بقوة السلاح.

وأكد أن الإعتصام سيستمر حتى تحقيق كل المطالب التي تم تسليمها للوفد الحِكومي إبان زيارته للمنطقة مؤخراً وأضاف قائلاً “لن يُغادر المواطنين مقر الإعتصام حتى يتأكدوا أن جميع مطالبهم تم تحقيقها”.

وأضاف قائلاً “من يتحدثون بأن إعتصام نيرتتي عُنصري هم منسوبي الدولة القديمة ورعايا حِزب المؤتمر الوطني المحلول يطلقون الشائعات لتمرير أجندتهم”.