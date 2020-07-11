تعديل قانون يسمح للمرأة باصطحاب اطفالها في حال السفر خارج السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقرت وزارة العدل؛ تعديلات في قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020؛ وهو قانون معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته كإنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوامين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في إصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق.وجاءت السمات العامة في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020؛ معنية بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع إنتشار الشائعات والنشر الضار.وشددت التعديلات في القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020؛ على عقوبة إنتحال شخصية الغير بالسجن عشرة سنوات كحد أعلي بدلآ عن ستة أشهر.

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