شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل اديب، الإصلاح القانوني بالضعيف، مشدداً على أن هذه القوانين مازالت لا تلبي كافة

تطلعات الحرية والثورة.

وأكد اديب من خلال تصريحه ل(السوداني) أمس ، أن إلغاء عقوبة “الإعدام” لا يتعارض مع قصاص الشهداء وبما جاء بالوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أن الإلغاء يتعلق بجرائم ضد الدولة ولا يشمل الحدود والقصاص .

واوضح أن التعديل والإصلاح لتنقية القوانين يقود لتحقيق العدالة الجنائية باستقلال النيابة العامة وكفل الحريات العامة وحفظ حقوق المواطن في التظاهر والتعبير عن رأيه .

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام: إلغاء عقوبة الإعدام لا يتعارض... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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