حمدوك يخطئ التقييم ويخالف التوقعات

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كما كان متوقعا فقد اجرى السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك تعديلا وزاريا وكان الرجب قد وعد بذلك , وايضا كان التعديل الوزراى احد مطالب موكب تصحيح المسار الذى حدث فى الثلاثين من يونيو بعد تحشيد كبير تم ودعوات للمطالبة بالخروج فى المسيرة والمطالبة بالاصلاح , وتوقع البعض ان يأتى التعديل الوزارى بشكل مختلف اذ لم يكن اكثر المتشائمين يتوقع ان يبقى السيد وزير التجارة والصناعة مدنى عباس فى منصبه , ورغم المطالبات بذهاب وزيرا الصحة والمالية الا ان كثير من المراقبين كانوا يتوقعون ان يبقى عليهما دكتور حمدوك لكن السيد رئيس الوزراء خذل اكثر التوقعات وذلك بذهاب دكتورالبدوى ودكتور اكرم ) (مستقيلا او مقالا لا فرق) وان يبقى الاستاذ مدنى الذى يكاد يجزم اكثر الناس ان لم نقل كلهم الا من شذ والشاذ لايعتد به يكادوا يجمعون ان السيد وزير التجارة والصناعة افشل من مر على الوزارة منذ الاستقلال ومع ذلك بقى مدنى فى منصبه مما جعل الناس تحتار فى هذا الذى يجرى ولسان حال الكثيرين يقول ان كان اعفاء بعض الوزراء وبقاء اخرين يتم وفقا لتقييم الاداء فان دكتور حمدوك ان كان يرى فى مدنى وزيرا ناجحا يستحق البقاء فهو نفسه ليس اهلا ليبقى باعتباره فاشلا فى التقييم والقراءة الصحيحة. , وننقل ادناه خبرا من الزميلة كوش نيوز عن تعليق دكتور حمدوك على التعديل الوزراى الذى تم , يقول الخبر

قال د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء أن التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه اليوم (الخميس) في طاقم مجلس الوزراء، جاء بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي، وسعياً نحو تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. واوضح حمدوك بتغريدة له في صفحته علي فيسبوك وفق ( سونا ) إن الأمانة التي حمَّلها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية، تلزمنا بالاستماع والإنصات إلى صوت الشارع ومطالب الثوار، وأن نفكر ونتفاكر، ثم نمضي بخُطى مُوحَّدة نحو أفضل السبل لتحقيقها وإنزالها على أرض الواقع من أجل تنفيذ شعار الثورة الباسل “حرية، سلام وعدالة”، معربا عن شكره وتقديره للوزراء الذين تصدوا لمسئولية كبيرة، ودوَّنوا أسماءهم على صفحات التاريخ نماذجاً للهمة والتفاني وعفة اليد واللسان، بعد أن لعبوا أدواراً مهمة وكبيرة في محاولة لإصلاح تركة الفساد وسوء الإدارة التي خلفها النظام المخلوع. وقال إن التقييم الدقيق والصارم لأدائنا وأداء كافة من حمل الأمانة في هياكل السلطة الانتقالية واجب وضروري، مؤكدا الاستمرار في هذا التقييم والتدقيق حرصاً على تطوير ما نقدمه في سبيل خدمة هذا الشعب، وتحقيق أهداف الثورة والوفاء العملي لدماء وتضحيات الشهداء.

الخرطوم : كوش نيوز

ونقول لدكتور حمدوك شعبك اننظر طويلا وانت تعلم جيدا الاوضاع الصعبة التى تمر بها البلد والضغوط بالغة الشدة التى يعانى منها الناس , فالازمات فى الوقود والدقيق والكهرباء اكبر من تلك التى ثار الناس بسببها على البشير واسقطوه , وهذا الشعب لايهمه من يتولى الوزارة ومن الذى يتصدى للتكليف ومن يكون , فقط يريده نزيها جادا منتجا واثار عمله واضحة , وما لم نر هذه النتائج قريبا فلا معنى لتعديلاتك الوزراية ( الحالى والقادمة) ولن يصبر الناس عليك ويمهلونك سنة اخرى لتجرب وزراءك الجدد فيهم.