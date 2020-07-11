والي القضارف يطالب بوضع “علامات حدودية” مع إثيوبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مسؤول سوداني، إن وضع العلامات الحدودية، هي الحل الأمثل لطي ملف الحدود نهائيا مع إثيوبيا.

جاء ذلك، لدى تسلم حاكم ولاية القضارف اللواء الركن، نصرالدين عبد القيوم أحمد، مذكرة من أهالي الولاية ومزارعي الشريط الحدودي يطالبون فيها بوقف التعدي الإثيوبي على الأراضي السودانية، حسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وأضاف أحمد، موضحًا أن “المذكرة طالبت مجلسي السيادة والوزراء (السودان)، بتحرير الاراضي السودانية وتوفير الأمن والحماية للمزارعين المستهدفين من قبل القوات الاثيوبية”، وتعهد بإيصال المذكرة للجهات العليا بالدولة.

كما طالبت المذكرة بإيقاف عمليات السلب والنهب والترويع لمواطني الشريط الحدودي، وإيقاف استغلال الأراضي السودانية في الزراعة والسكن وبناء المعسكرات غير الشرعية، وإغلاق الحدود مع إثيوبيا، حسب الوكالة.

ووصف حاكم القضارف، مطالب أهالي الولاية بـ”المشروعة”، وشدد على “متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين(السوداني والإثيوبي)”، واستدرك “لكن لابد من إعادة الاراضي السودانية”.