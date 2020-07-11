عااعل.. الكاردينال يودع الهلال

الخليج 365 :
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال، أن قرار عدم ترشحه نهائي ولا رجعة فيه.
والتقى الكاردينال بمنزله بقاردن سيتي صباح اليوم السبت، بوفد من أعضاء الهيئة الاستشارية لنادي الهلال. وناقش الوفد الإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة والطفرة الهائلة في البنى التحتية بالنادي، وقدم شكره للكاردينال على ما قدمه للهلال إبان سنوات رئاسته للنادي، ملتمساً منه التراجع عن قرار عدم ترشحه لفترة قادمة.
من جانبه، قدم الكاردينال شكره للهيئة على هذه المبادرة، وأوضح أن قرار عدم ترشحه نهائي ولا رجعة فيه وأنه قد آن الأوان للتفرغ لأعماله الخاصة وشركاته، وأكد مواصلة دعمه للهلال من خارج مجلس إدارته. ووجه الكاردينال خالص شكره لكل شعب الهلال ولاعبيه والعاملين به، متمنياً التوفيق للهلال في كل المحافل
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