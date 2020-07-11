إرتفاع أسعار الدولار والريال والدرهم بالسوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاودت أسعار الدولار الصعود رفقة العملات الأجنبية في السوق السوداء بعد استقرار دام لأيام. وكشفت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) في منطقة السوق العربي وسط الخرطوم عن ارتفاع أسعار الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، حيث تم تداول الدولار اليوم السبت بـ (146) جنيهاً والريال السعودي (39) جنيهاً والدرهم الإماراتي (41) جنيهاً. وقال أحد التجار الذين استطلعتهم (الانتباهة أون لاين) أنه تم تداول اليورو بـ (162) جنيه، الجنيه الاسترليني (181) جنيه، الدينار الكويتي (268) جنيه، الجنيه المصري (9.30) جنيه، الريال العماني (229) جنيه، الدينار البحريني (217) جنيه، الدينار الليبي (51) جنيه، الريال القطري (40) جنيه.

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