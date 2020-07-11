كمال عمر : الازمة الراهنة لن تحل في غياب تعديل الوثيقة الدستورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر عبد السلام ،إن الازمة الراهنة ، لن تحل في غياب “تعديل الوثيقة الدستورية” التي تتحدث عن مهام الفترة الانتقالية وتنفيذ برنامج قوى الحرية والتغيير .

واعتبر كمال عمر في مداخلة له على مجموعة المركز الصحفي “بالوتساب” امس ، إن هذا النص يغير من طبيعة الوثيقة الدستورية ويجعل منها وثيقة سياسية. وأضاف :” نحتاج لتغيير اشمل في الوثيقة لتضمن وتحصن قضايا الشعب في الاقتصاد والحريات والعدالة ولايمكن أن يتحقق ذلك إلا بالوعي الدستوري والسياسي وسيظل الفشل ملازما للحكومة الجديدة اذا لم تتغير الوثيقة”.

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