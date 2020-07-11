النائب العام: المتاريس أصبحت رمزا من رموز النضال وثقافة مهمة لهذا الجيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد النائب العام مولانا تاج السر الحبر بمحاكمة كل الإنتهاكات السابقة أمام القضاء وفقا لما أشارت إليه الوثيقة الدستورية. وقال في تصريح ” لسونا” خلال حضوره بدء إجراءات محاكمة المتهم بقتل الشهيد حنفي ستبدأ اليوم إجراءات أول قضية من قضايا المتاريس وهي قضية الشهيد حنفي عبد الشكور؛ أمام المحكمة بكامل هيئة الاتهام وهيئة الدفاع . وأشار تاج السر إلي أن المتاريس أصبحت رمزا من رموز النضال ؛ وثقافة مهمة لهذا الجيل ، لحمايتهم من أي تغول أو انتهاكات لحقوق الانسان. وأضاف ” هذه إحدي قضايا إنتهاكات حقوق الانسان أثناء إجراءات الحراك وإن المتهم هو أحد منسوبي الدعم السريع ؛ وبمجرد التعرف عليه ؛بادرت قوات الدعم السريع برفع الحصانة عنه وتسليمه للقضاء ؛ وقد كفلت له كل حقوق الدفاع المكفولة للمتهمين في مرحلة ما قبل المحاكمة ؛ وهذا الحدث بالتحديد تم في يوم فض الاعتصام ؛ حيث نصبت المتاريس في كل البلد حماية للمتظاهرين ولذلك لها رمزية خاصة. وأكد النائب العام حرصه علي استمرار هذه المحاكم وفقا لإجراءات القانون ؛ مبينا أن استمرارها من شأنه نفي مبدأ الإفلات من العقاب إلي الأبد ؛ وقال أعتقد أن عددا من القضايا ستأتي أمام المحاكم وهي بداية لسيادة حكم القانون.

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