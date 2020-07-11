مفاوضات سد النهضة تبحث كيفية إقامة مشروعات تنمية مستقبلية علي النيل الازرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحثت مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وأثيوبيا والتي تقام تحت رعاية الإتحاد الأفريقى، وبحضور المراقبين والخبراء كيفية إقامة مشروعات التنمية المستقبلية علي النيل الازرق وعلاقتها بإستخدامات المياه بين الدول الثلاث، الإتفاق علي إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث والنظر في إمكانية التوصل الى صيغة توافقية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال مواصلة المفاوضات سد النهضة مساء امس الجمعة حيث عقدت الفرق الفنية والقانونية جلسات متوازية لحل القضايا العالقه سعياً للوصول لإتفاق شامل وعادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة بدون إحداث ضرر ذو شأن .

واتسمت إجتماعات اليوم بتقديم الدول الثلاث لمقترحاتها لحل القضايا العالقة بشقيها الفنى والقانونى، ويشمل ذلك المعالجات التى يمكن إتباعها اثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع في الإعتبار مستوى الجفاف في الحوض .

كما تطرق النقاش إلى التغير اليومى الأقصى فى التصريفات من سد النهضة.

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وبصفة عامة هناك تقدما في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة، أما فى الجوانب القانونية فقد جرى النقاش حول عدد من القضايا الجوهرية بينها الزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة فى حوض النيل. .

جدير بالذكر أن التفاوض تم في جو من التفاهم المتبادل.

هذا وسيلتئم الإجتماع الثلاثي برئاسة وزراء المياه يوم الأحد حسب جدول التفاوض المتفق عليه بينما تعقد اليوم السبت اجتماعات ثنائية مع الخبراء.