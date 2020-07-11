حركة العدل والمساواة تطالب الحكومة بالاستجابة الفورية لمواطني دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالبت حركة العدل والمساواة في السودان الحكومة الانتقالية بالاستجابة الفورية لمواطني دارفور وتوفير حمايتهم والأمن لهم ونزع سلاح المليشيات والسيطرة على العصابات المسلّحة، وتقديمهم للعدالة ، وطبقاً لـ(باج نيوز) فقد أعلنت الحركة في بيان للناطق الرسمي معتصم أحمد صالح ، عن دعمها لمطالب مواطني فتابرنو وكبكابية واعتصاماتهم من أجل توفير الأمن ونزع السلاح من أيدي المجرمين وإنقاذ الموسم الزراعي .

و”الأربعاء”، رفع معتصمون في منطقتي كبكابية وفتابرنو بولاية شمال دارفور شعاراتٍ مماثلة لاعتصام نيرتتي تطالب بتوفير الأمن وتأمين الموسم الزراعي وإقالة المسؤولين وجمع سلاح المليشيات.

وقالت الحركة في بيانٍ ممهور بتوقيع الناطق الرسمي معتصم أحمد صالح، إنّ مطالب فتابرو وكبكابية تمثل جميع مواطني دارفور بعدما عانت من الإنفلات الأمني لأكثر من عقدٍ ونصف.

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