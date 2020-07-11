الاستفادة من خبرات د. أكرم.. بقلم م. نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد هياج جمهور عريض على د. حمدوك لإقالته د. أكرم الذي شهد له الكثيرون بالكفاءة، وبدلاً من أن يغادر إلى مصر أو الإمارات، فهذه البلد أولى به ، وبما أنه صاحب قدرات كبيرة في الإدارة الطبية فإنني أجدد طرح مشروعي بأننا يجب أن نقوم بإنشاء مؤسسة طبية خيرية يديرها د. أكرم. وأعلن هنا طرح الفكرة وأنا جاهز لتلقي أفكار ثم مساهمات كل من يريد المشاركة في هذا الإيميل والله الموفق. [email protected] yahoo.com وأنا اقترح بأن يساهم كل واحد منا بما يستطيع ونقوم بتكوين شركة مساهمة سودانيه ويقوم د. أكرم ببناء مستشفى خيري أو ربحي، وفق ما يتفق عليه المساهمون، في العاصمة أو الولايات كبداية، مثل ما فعل بعض الأطباء في الحكومة السابقة.