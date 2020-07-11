عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم السبت 11 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

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النيل الدولية

البرهان يجيز عدد من القوانين

اكرم التوم: لم أعلم بقرار إعفائي الا من تصريح رئيس الوزراء

تسجيل ٤٦ حالة إصابة جديدة بكورونا و٨ وفيات

تنسيقية شركة السكر تنفي شائعات حول سوء اوضاع منسوبيها

صحيفة السوداني الدولية:

سراج النعيم يحكي قصة اختفاءه في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير

الهندي: قحت سبب اخفاق حكومة حمدوك

ماذا بعد التعديل الوزارى؟

تاور يشيد بمنظمة (كلنا قيم) الطوعية في ملف العالقين

اليوم التالي

الكاردينال يدعو الهيئة الاستشارية لاجتماع طارئ بمنزله السبت

“زين” تنضم إلى قادة الأعمال في قائمة “The Valuable 500”

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آخر لحظة

البرهان يصادق على قوانين منها حق المرأة إصطحاب أطفالها حال السفر للخارج

حمدوك يعين مدير عام لوحدة النقل البري

إزالة التمكين توجه بإيقاف استخراج شهادة البيع للأراضي

عرمان : يجب عدم ابعاد التيار الاسلامي المعتدل

تعديل مواعيد العمل بالبنوك

توقف العمل بقنصلية السودان بجدة

السوداني

رئيس مجلس السيادة يُجيز عدداً من القوانين

حمدوك: تعديلات القوانين مُستمرة حتى مُعالجة التشوُّهات كافّة في النظم القانونية

عودة العمل بمجمعات خدمات الجمهور إعتباراً من الأحد ١٢ يوليو

وزارة الداخلية: تجديد جوازات سفر السودانيين بالخارج مجاناً حتى الأول من يونيو2021م

قوى التغيير : سنسمي وزراء جددا وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية

عرمان : أتيت للخرطوم لاستكمال أركان الثورة وليس للبحث عن وزارة

أخبار اليوم

اجازة عدد من القوانين تمشياً مع مهام الفترةالانتقالية لبسط العدل

مجلس إدارة كنانة: معدلات انتاج عاليه برغم كورونا

أمين الشباب والناطق باسم اتحاد المسيرية : رفضنا قرار التحكيم حول أبيي من قبل في مؤتمر الستيب 2009 ولن نكرر أخطاء لاهاي

تسجيل ٤٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و٨ وفيات

حركة العدل والمساواة السودانية تدعم مطالب فتابرنو و كبكابية و تطالب بتوفير الأمن في دارفور

الوطن

هبة محمد علي: الدولة ملتزمة بإعادة كل السودانيين العالقين بالخارج

تاركو تنقل ٢٥٠٠ من العالقين على طائراتها

رحلة بالأقدام من مدني للخرطوم لإثنين من شباب المقاومة

والي سنار يلتقي الكاردينال ويشهد توقيع اتفاقيات إستثمارية ضخمة