مولانا تاج السر :كل الانتهاكات السابقة ستتم محاكمتها أمام القضاء

تعهد النائب العام مولانا تاج السر الحبر بمحاكمة كل الإنتهاكات السابقة أمام القضاء وفقا لما أشارت إليه الوثيقة الدستورية.

وقال في تصريح خلال حضوره بدء إجراءات محاكمة المتهم بقتل الشهيد حنفي ستبدأ اليوم إجراءات أول قضية من قضايا المتاريس وهي قضية الشهيد حنفي عبد الشكور؛ أمام المحكمة بكامل هيئة الاتهام وهيئة الدفاع .

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وأشار تاج السر إلي أن المتاريس أصبحت رمزا من رموز النضال ؛ وثقافة مهمة لهذا الجيل ، لحمايتهم من أي تغول أو انتهاكات لحقوق الانسان .

وأضاف ” هذه إحدي قضايا إنتهاكات حقوق الانسان أثناء إجراءات الحراك وإن المتهم هو أحد منسوبي الدعم السريع ؛ وبمجرد التعرف عليه ؛بادرت قوات الدعم السريع برفع الحصانة عنه وتسليمه للقضاء ؛ وقد كفلت له كل حقوق الدفاع المكفولة للمتهمين في مرحلة ما قبل المحاكمة ؛ وهذا الحدث بالتحديد تم في يوم فض الاعتصام ؛ حيث نصبت المتاريس في كل البلد حماية للمتظاهرين ولذلك لها رمزية خاصة .

وأكد النائب العام حرصه بحسب سونا، على استمرار هذه المحاكم وفقا لإجراءات القانون ؛ مبينا أن استمرارها من شأنه نفي مبدأ الإفلات من العقاب إلي الأبد ؛ وقال أعتقد أن عددا من القضايا ستأتي أمام المحاكم وهي بداية لسيادة حكم القانون.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)