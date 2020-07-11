الكابتن فاروق جبرة يقرر مصيره مع ملوك الشمال اليوم

يحسم مدرب الأهلي مروي الكابتن فاروق جبرة مصيره مع الفريق خلال اجتماع سيعقده مع مجلس إدارة ملوك الشمال اليوم، وذلك من أجل وضع النقاط على الحروق بشأن استمراريته من عدمها.

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وأبلغ جبرة مقربين إليه بأن وضعيته مع الفريق ستتضح بصورة رسمية عقب اجتماع اليوم (السبت) الذي ينتظر أن يتم من خلاله وضع النقاط على الحروف خاصة وأن الوضعية المالية في النادي الأهلي مروي بحسب بعض المصادر بحاجة إلى وقفة.

وبحسب صحيفة السوداني، فإن بعض اللاعبين بالنادي الأهلي مروي إلى جانب الطاقم الفني يشكون من عدم تسلم الرواتب وهو ما يضع الإدارة تحت الضغط قبل انطلاقة النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)