مفاوضات سد النهضة تبحث إقامة مشروعات تنمية مستقبلية

بحثت مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وأثيوبيا والتي تقام تحت رعاية الإتحاد الأفريقى، وبحضور المراقبين والخبراء كيفية إقامة مشروعات التنمية المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها بإستخدامات المياه بين الدول الثلاث، الإتفاق علي إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث والنظر في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن.

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جاء ذلك خلال مواصلة مفاوضات سد النهضة مساء أمس الجمعة حيث عقدت الفرق الفنية والقانونية جلسات متوازية لحل القضايا العالقه سعياً للوصول لإتفاق شامل وعادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة بدون إحداث ضرر ذو شأن .

واتسمت إجتماعات اليوم بحسب (سونا)، بتقديم الدول الثلاث لمقترحاتها لحل القضايا العالقة بشقيها الفنى والقانونى، ويشمل ذلك المعالجات التى يمكن إتباعها اثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع في الإعتبار مستوى الجفاف في الحوض .

كما تطرق النقاش إلى التغير اليومى الأقصى فى التصريفات من سد النهضة.

هذا وسيلتئم الإجتماع الثلاثي برئاسة وزراء المياه يوم الأحد حسب جدول التفاوض المتفق عليه بينما تعقد اليوم السبت اجتماعات ثنائية مع الخبراء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)