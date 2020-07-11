مجلس أساتذة جامعة القرآن الكريم والتأصيل يناقش لائحة الدراسات العليا

التاريخ: 11-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أجاز مجلس أساتذة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم في إجتماعه صباح اليوم برئاسة أ.د. أبكر عبد البنات آدم إبراهيم مدير الجامعة رئيس المجلس نتائج الفرقة الرابعة بكليات الشريعة والتربية مرحلة الأساس والاقتصاد والعلوم الإدارية . Advertisements وناقش المجلس تعديل لائحة عمادة تعليم القرآن الكريم ومقترح موجهات التظلم من نتائج الإمتحانات ومشروع دليل بحث التخرج إضافة لمناقشة عدد من اللوائح والموجهات الإدارية . كما ناقش الإجتماع بحسب سونا، لائحة الدراسات العليا في مرحلة الإجازة النهائية ومناقشة أسس ومعايير إنتخاب العميد ونائبه ومديري الإدارات. ودعا المجلس لضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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