والي النيل الأبيض يقرع الجرس لانطلاقة امتحانات شهادة الأساس

قرع الأستاذ الشاذلي خالد إبراهيم والي النيل الأبيض بالإنابة صباح اليوم بمدرسة الشرطة الأساسية بكوستي الجرس إيذاناً بانطلاقة امتحانات شهادة الأساس للعام 2020، بجميع محليات الولاية، وذلك بحضور الأستاذة وداد محمد الحسن المدير العام لوزارة التربية والتوجيه وعدد من قيادات الوزارة وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية.

وأكد والي النيل الأبيض بالإنابة خلال تصريحه بحسب (سونا)، إكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية والأمنية لبداية هذه الامتحانات والتي يجلس لها أكثر من 37 ألف تلميذ وتلميذة موزعين علي 262 مركزاً بجميع محليات الولاية، إضافة إلي عشرة مراكز للاجئ دولة جنوب السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)