عاجل.. السودان يكشف تفاصيل جدبدة عن مفاوضات سد النهضة

السبت 11 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الموارد المائية والري السودانية، تفاصيل اجتماعات اليوم الثامن من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مع مصر والسودان، تحت رعاية الإتحاد الأفريقي، وذلك بحضور المراقبين والخبراء.



وقالت الوزارة في بيانها منذ قليل، إن الفرق الفنية والقانونية عقدت جلسات متوازية لحل القضايا العالقه سعياً للوصول لإتفاق شامل وعادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة بدون إحداث ضرر ذو شأن.

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وأضافت الوزارة، أن اجتماعات اليوم اتسمت بتقديم الدول الثلاث لمقترحاتها لحل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانونى، ويشمل ذلك المعالجات التى يمكن اتباعها اثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في الحوض كما تطرق النقاش إلى التغير اليومى الأقصى فى التصريفات من سد النهضة.

وأوضحت الوزارة، أنه بصفة عامة هناك تقدم في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة، أما فى الجوانب القانونية فقد جرى النقاش حول عدد من القضايا الجوهرية بينها إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة فى حوض النيل.

ودار نقاش مستفيض حول مشروعات التنميه المستقبلية علي النيل الازرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث، و الاتفاق علي إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث والنظر في إمكانية التوصل الى صيغة توافقية في هذا الشأن.

واختتمت الوزارة بيانها، بأن التفاوض تم في جو التفاهم المتبادل، هذا وسيلتئم الإجتماع الثلاثي برئاسة وزراء المياه يوم الأحد حسب جدول التفاوض المتفقعليه بينما تعقد اليوم السبت اجتماعات ثنائية مع الخبراء.