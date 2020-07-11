الخليج 365 : اقتحمت قوة نظامية أمس الأول أحد المزارع بشرق النيل عقب توفر معلومات بإقامة حفل غنائي مما يعد مخالفة واضحة للتعليمات الصحية، هذا وقد كانت ضمن الموجودين بعض الفنانات الشهيرات واللائي هربن فور تسرب معلومة تحرك القوة النظامية.

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كانت هذه تفاصيل خبر هروب عدد من الفنانات الشهيرات من مزرعة عقب اقتحامها من قبل قوات نظامية.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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