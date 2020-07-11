لوشي تدخل في حالة نفسية سيئة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت مصادر مطلعة لـ(كوكتيل) عن دخول مذيعة قناة سودانية ٢٤ لوشي المبارك في حالة نفسية سيئة للغاية بسبب الهجوم الكثيف عليها عقب وقوعها في خطأ فادح قبيل أيام وخلطها ما بين البلد والولاية، هذا وزادت المصادر أن عدداً من المقربين منها ظلوا في حالة اتصالات مكثفة بها من أجل إخراجها من تلك الحالة وإعادة القليل من الثقة لها.

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