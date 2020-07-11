الخليج 365 : كشفت مصادر (كوكتيل) عن إبرام عدد من الفنانين الشباب اتفاقاً صريحاً برفع قيمة التعاقدات في الحفلات عقب رفع الحظر، وارتكز أولئك الفنانين في قرارهم على رغبتهم في زيادة أجور العازفين والذين باتوا يتضجرون مؤخراً من الأجور التي تمنح لهم بسبب التضخم الكبير في الحياة بشكل عام. هذا ومن المتوقع أن ترتفع عدادات الفنانين بنسبة ٤٠٪ من العدادات القديمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادة مهولة في عدادات الفنانين بعد رفع الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.