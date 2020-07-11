تجاوزات خطيرة في تصاديق وقود الزراعة بمحلية ربك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت مصادر متطابقة عن حدوث تجاوزات كبيرة في تصاديق وقود الزراعة المخصص للمشاريع الزراعية بالنيل الابيض والمصدق لمحليات ربك والجبلين. وقالت مصادر (الانتباهة) التي فضلت حجب هويتها أن الجمعيات الزراعية التابعة لمكتب ربك تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه بإضافة أسماء لا تستحق صرف الوقود الزراعي (جازولين) بحسبان أن عدد كبير من الأسماء التي تم نشرها لا تمتلك مشاريع مقارنة مع المصدق من الوقود، مطالبين بتدخل اللجنة الأمنية المكلفة بصرف وقود الزراعة بالوقوف علي التجاوزات بنفسها.

وطالب عدد من المزارعين من والي النيل الابيض المكلف يوسف آدم الضي بإعفاء مسؤول رفيع بربك نتيجة تجاوزاته الواضحة في تصاديق صرف الوقود الزراعي لغير مستحقيه مما يعطل الموسم المطري بعدة مشاريع زراعية بمحليات ربك والجبلين. وحصلت الانتباهة على (مستندات) تضمنت كشوفات وتصاديق لأسماء لا تمتلك مساحات بقدر المصدق من الجازولين. وأضافت مصادر (الانتباهة) أن هنالك تجاوز واضح في عدد الجمعيات الزراعية والتي كانت في السابق (15) جمعية والآن لا تقل عن (45) جمعية بإضافة أسماء ملاك لا يمتلكون مساحات بقدر المصدق لهم من الوقود مما يؤدي لتأخر المزارعين أصحاب الحق من اللحاق بالموسم المطري.