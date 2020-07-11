بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على الافيس والاقتراب من التتويج بلقب الدوري الاسباني

الخليج 365 :

حقق ريال مدريد انتصارا سابعا على التوالي مساء الجمعة على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثنائية نظيفة، ليقترب من حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الـ34 في تاريخه.

سجل هدفي الريال كل من كريم بنزيمة من ركلة جزاء (ق11) وماركو أسينسيو (ق50)، في المباراة التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من البطولة، ليواصل الفريق الملكي تحقيق العلامة كاملة منذ استئناف البطولة.

وبهذا الانتصار رفع الريال رصيده إلى 80 نقطة، ليحافظ على فارق الأربع نقاط التي تفصله عن غريمه برشلونة الذي فاز في نفس الجولة بمواجهة دربي كتالونيا على اسبانيول بهدف نظيف، مع تبقي 3 جولات على الختام.

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وعاد بنزيمة ليهز الشباك لصالح فريقه من ركلة جزاء، في غياب المتخصص والقائد سرخيو راموس، الذي شاهد الركلة من مدرجات الملعب حيث يعاقب بالإيقاف لمباراة.

بينما جاء هدف أسينسيو بعد الاحتكام لتقنية الفار وعقب تمريرة حريرية من المهاجم الفرنسي، الذي اصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في أكبر عدد من المباريات بالليجا هذا الموسم (15 مرة) مقابل 14 للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

في حين تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة، ليصبح مهددا بقوة بالهبوط بعدما مني بالهزيمة السادسة تواليا، ليبتعد بثلاث نقاط فقط عن ريال مايوركا صاحب المركز الثامن عشر. (إفي)