سفينة محملة بالقمح تعبر مضيق (البسفور) في طريقها للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ذكرت مصادر صحفية أن سفينة محملة بالقمح ، في طريقها للسودان ، عبرت مضيق “البسفور” في طريقها من ميناء “نوفوروسيسك” في روسيا. واكدت المصادر ان السفينة رفع عليها علم “مالطا” .

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