جو بايدن: يجب إنهاء هيمنة الرأسمالية والتركيز على الأسر العاملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل، جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب يركز بشكل كبير على سوق الأسهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، قال بايدن الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق، خلال إعلان خطته الاقتصادية، في وقت متأخر من مساء الخميس في بنسلفانيا، إنه يريد إنهاء “عصر رأسمالية المساهمين”.

وأضاف: “طوال هذه الأزمة، كان دونالد ترامب يركز بشكل فردي تقريبًا على سوق الأسهم، وليس أنتم، ليس عائلاتكم. إذا كنت محظوظًا بما يكفي لانتخابي رئيسًا، فسأركز على الأسر العاملة والطبقة الوسطى التي أتيت منها هنا في سكرانتون، وليس فئة المستثمرين الأثرياء، إنهم لا يحتاجونني”.

من بين السياسات التي تحدث عنها بايدن، خطط تدعو إلى معدل ضرائب الشركات يبلغ 28%، وهو أعلى بكثير من نسبة 21% المحددة بموجب التعديلات الضريبية لعام 2017 ولكن لا يزال أقل من المستوى السابق لعهد ترامب.

قال جاك ليو، الداعم لبايدن والذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس باراك أوباما، إنه عندما ناقشت إدارة الرئيس السابق الإصلاح الضريبي، كان معدل 21% أقل مما طلبه رجال الأعمال، وبالتالي يمكن أن يتحمل الاقتصاد ضرائب أعلى.