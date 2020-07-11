عاجل.. طلب هام من حركة سودانية لحكومة حمدوك

السبت 11 يوليه 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 طالبت حركة العدل والمساواة في السودان الحكومة الانتقالية بالاستجابة الفورية لمواطني دارفور وتوفير حمايتهم والأمن لهم ونزع سلاح المليشيات والسيطرة على العصابات المسلّحة، وتقديمهم للعدالة ، وطبقاً لـ(باج نيوز) فقد أعلنت الحركة في بيان للناطق الرسمي معتصم أحمد صالح ، عن دعمها لمطالب مواطني فتابرنو وكبكابية واعتصاماتهم من أجل توفير الأمن ونزع السلاح من أيدي المجرمين وإنقاذ الموسم الزراعي .

و”الأربعاء”، رفع معتصمون في منطقتي كبكابية وفتابرنو بولاية شمال دارفور شعاراتٍ مماثلة لاعتصام نيرتتي تطالب بتوفير الأمن وتأمين الموسم الزراعي وإقالة المسؤولين وجمع سلاح المليشيات. وقالت الحركة في بيانٍ ممهور بتوقيع الناطق الرسمي معتصم أحمد صالح، إنّ مطالب فتابرو وكبكابية تمثل جميع مواطني دارفور بعدما عانت من الإنفلات الأمني لأكثر من عقدٍ ونصف.

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