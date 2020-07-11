حميدتي يتعهد بدعم مشاريع تنموية في ولاية جنوب دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد النائب الاول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو ، بدعم مشاريع تنموية في ولاية جنوب دارفور بينها طريق الفاشر – نيالا، ومياه حوض البقارة، وجسر الفنية، وحل مشكلة الكهرباء، وإنشاء دوانكي مياه.

وناشد دقلو لدى لقائه بالخرطوم امس ، بوالي وﻻية جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد ، بضرورة توفير احتياجات الولاية من السلع الأساسية والاستراتيجية من الدقيق والوقود والغاز.

ونقلت (وكالة السودان للانباء) عن والي وﻻية جنوب دارفور القول : إن اللقاء تطرق لنتائج مؤتمر التعايش السلمي وفتح المسارات وتشكيل قوات مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة لتأمين الموسم الزراعي وبسط الأمن والاستقرار بالولاية