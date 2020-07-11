الخليج 365:

وقف اجتماع مشترك بين لجنة أمن محلية جنوب الجزيرة ووحدة المدينة عرب الإدارية برئاسة أسامة السماني الطيب المدير التنفيذي لمحلية جنوب الجزيرة ، امس ،على سير العمل الإداري والفني والأمني بالمنطقة إضافة لسير توزيع السلع اﻻستراتيجية المدعومة والتعديات علي الأراضي الحكومية والزرائب وكمائن الطوب والمخالفات بسوق المدينة عرب.

و أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من لجنة أمن المدينة عرب في توزيع السلع الاستراتيجية المدعومة لمستحقيها بشفافية وعدالة وفق الكثافة السكانية وبالتنسيق والتعاون المحكم بين مكونات لجنة أمن وحدة المدينة عرب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة اﻷمن بمحلية جنوب الجزيرة تقف على انسياب السلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.