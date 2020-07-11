شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و8 وفيات، فيما تم شفاء 77 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الجمعة عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 27 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 4 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد 176 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10204 حالة، بينها 649 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٥٢77 شخص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.