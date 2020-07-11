وزارة الداخلية: نهج جديد في التعامل مع المواطن

التاريخ: 11-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أعلنت وزارة الداخلية على عن اتباع نهج جديد، بالتعامل المباشر اسفيرياً مع المواطن والاستجابة السريعة لمطالبه وكسر حواجز الروتين الرسمي. وغردت الداخلية على حسابها الرسمي على منصة (تويتر) بالقول: تسعى وزارة الداخلية في ظل الدولة المدنية إلى اتباع نهج جديد بالتواصل المباشر معكم اسفيرياً، والاستجابة السريعة وهذا حق لكم علينا.

مضيفة كسر حواجز المسافات يتطلب العمل خارج قوالب الروتين الرسمي أحيانا. وتعهدت الداخلية بحسب صحيفة آخر لحظة، بان لا تغفل عن الردود الرسمية وتسعد بالتواصل و تعزيز الثقة، وختمت: (نحن في خدمتكم دوماً).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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