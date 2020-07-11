الشيخ مهران ماهر : اعتقال الناس بسبب انتمائهم الحزبي ظلم

التاريخ: 11-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements استنكر امام وخطيب مسجد السلام بالطائف د مهران ماهر عثمان اعتقال حكومة (قحت ) للناس بسبب انتمائاتهم الحزبية وقال فى خطبة الجمعة بحسب صحيفة الوطن، من صور الظلم ان يزج باناس فى السجن بسبب انتمائهم الحزبي ليس بسبب جرم ارتكبوه واضاف هذا ظلم نحن مع محاسبة كل مجرم فى النظام السابق اما ان ينتقم من شخص بسبب انتمائه فهذا ظلم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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