الحراك الشعبي الموحد (حشد) :مايعبر عن نبض الشارع هو تشكيل حكومة كفاءات وطنية

التاريخ: 11-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اكد نائب رئيس الحراك الشعبي الموحد (حشد) محمد يوسف حامد على مواصلة التصعيد السياسي عبر المواكب والمظاهرات للمطالبة بحقوق المواطن الاساسية وتوفير العيش الكريم وتحقيق شعارات الثورة وحول تقديم بعض وزراء الحكومة لاستقالتهم و قال خلال حديثه لبرنامج المشهد السياسي بقناة طيبة مشكلة الشعب ليست في اشخاص بل في معالجة القضايا الأساسية المتأزمة كقضية معاش الناس والوقود واضاف هذه الخطوات لا تعبر عن نبض الشارع وما يعبر عنه هو تشكيل حكومة كفاءات وطنية. Advertisements وقال محمد يوسف بحسب صحيفة الوطن ظللنا فى الحراك الشعبي الموحد نتصدى لقضايا جماهيرنا من خلال المسيرات والمواكب الجماهرية الهادرة والتى انتظمت فى كل ولايات السودان وفى المدن والقرى واضاف ظللنا ننادى دائما باسقاط الوثيقة الدستورية المعيبة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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