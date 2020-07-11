سفينة محملة بالقمح تعبر مضيق (البسفور) في طريقها للسودان

ذكرت مصادر صحفية أن سفينة محملة بالقمح ، في طريقها للسودان ، عبرت مضيق “البسفور” في طريقها من ميناء “نوفوروسيسك” في روسيا.

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واكدت المصادر بحسب صحيفة السوداني، ان السفينة رفع عليها علم “مالطا” .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)