صيادلة السُّودان: إنعدام لمُعظم الأدوية بالصيدليات ونحذِّر من انهيار للقطاع الصحي

التاريخ: 11-يوليو-2020
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حَذَّرَ عُضو لجنة صيادلة السُّودان المركزية د . أنس صديق من انهيار القطاع الصحي بالبلاد خلال أسبوعين نسبةً لنُدرة وانعدام لمُعظم الأدوية بالصيدليات .
وكشف صديق في تصريح خاص لمصادر عن انعدام كامل للمُضادات الحيوية بأنواعها المُختلفة ، علاجات الأمراض المُزمنة، وبعض أدوية السرطانات، إضافة للمحاليل الوريدية .
وناشد جهات اﻻختصاص بتدارك الأمر قبل فوات الأوان وتوفير العُملة الصعبة التي تسببت في الأزمة ، مُنوهاً بحسب صحيفة السوداني، إلى أن المبلغ المطلوب هو (٥٥) مليون دولار شهرياً و (٦٦٠) مليون دولار سنوياً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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